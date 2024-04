Nemecká tajná služba varuje domáce firmy pred rizikami z Číny

Berlín 27. apríla (TASR) - Nemecká spravodajská služba varovala domáce firmy, aby boli opatrné pri rokovaniach s autoritárskymi zahraničnými vládami, ako je Čína. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa Spolkového úradu na ochranu ústavy (BfV) by nemecké spoločnosti mali byť opatrné napríklad v prípade povinného daňového softvéru, ktorý vyžaduje čínska vláda. Existuje totiž riziko, že tieto programy umožnia čínskym orgánom prístup k interným informáciám firiem, uviedol v stredu (24. 4.) zástupca šéfa BfV Sinan Selen.



"Čoraz častejšie sme svedkami pokusov o ovplyvňovanie politiky, obchodu a vedy nelegitímnymi prostriedkami, ale aj klasickou špionážou," uviedol Selen na začiatku podujatia zameraného na riziká z Číny, ktoré zorganizovala BfV spoločne s Alianciou pre bezpečnosť v podnikaní (ASW).



Podľa Selena je najvyšší čas, aby šéfovia firiem začali realistickejšie hodnotiť takéto riziká. V prípadoch, keď boli nemeckí manažéri príliš naivní a optimistickí, "sa tieto spoločnosti prakticky rozpadli", varoval Selen.



Nemecké spoločnosti vo všeobecnosti dávajú v súčasnosti zamestnancom v Číne "prázdne" zariadenia, ktoré fungujú mimo ich globálnych firemných sietí. Týmto spôsobom sa snažia znížiť riziko a predísť infiltrácii škodlivým softvérom prostredníctvom čínskych aplikácií.



Šéf ASW Günther Schotten varoval, že obchodní cestujúci by si mali uvedomovať, že dôverné dokumenty nemusia byť v Číne v hotelovom trezore v bezpečí.



Konferencia sa konala len niekoľko dní po tom, čo nemecké bezpečnostné služby zatkli štyroch podozrivých zo špionáže pre Čínu. Medzi obvinenými je aj poradca nemeckého europoslanca Maximiliana Kraha. Krah je lídrom kandidátky krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) vo voľbách do Európskeho parlamentu.