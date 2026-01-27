Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 27. január 2026Meniny má Bohuš
< sekcia Ekonomika

Nemecká tieňová ekonomika vzrástla na najvyššiu úroveň za desaťročie

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Podľa štúdie je pomer tieňovej ekonomiky k celkovej hospodárskej produkcii v Nemecku tesne pod priemerom 20 hlavných industrializovaných krajín.

Autor TASR
Berlín 27. januára (TASR) - Tieňová ekonomika v Nemecku vzhľadom na hospodárske problémy krajiny v minulom roku stúpla na najvyššiu úroveň za viac ako desaťročie. Uviedol to Friedrich Schneider z Inštitútu pre aplikovaný ekonomický výskum v Tübingene v novej štúdii, v ktorej odhadol, že veľkosť nemeckej tieňovej ekonomiky bola vlani 510 miliárd eur. V tomto roku očakáva jej rast o 5,5 % na 538 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Za hlavné dôvody zväčšovania sa tieňovej ekonomiky Schneider označil nízky rast nemeckého hospodárstva a zvyšujúcu sa nezamestnanosť. „To znižuje príjmy z deklarovaného zamestnania a vytvára stimuly pre nedeklarované alebo nelegálne aktivity,“ konštatoval.

Tieňovú ekonomiku v Nemecku podľa štúdie v tomto roku podporí aj zvýšenie minimálnej mzdy. Na druhej strane redukcia dane z pridanej hodnoty v sektore ubytovacích a stravovacích služieb znižuje motiváciu pôsobiť mimo daňového systému.

Podľa štúdie je pomer tieňovej ekonomiky k celkovej hospodárskej produkcii v Nemecku tesne pod priemerom 20 hlavných industrializovaných krajín. Tieňová ekonomika v Nemecku však od roku 2021 rastie trikrát rýchlejšie, ako je priemer analyzovaných krajín, dodáva štúdia.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Senát pripustí komunikáciu z Threemy ako dôkaz v kauze Kuciak

FOTO/VIDEO: Po stáročiach sa do Banskej Bystrice vrátil medený poklad

ZÁBRANSKÁ: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku