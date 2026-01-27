< sekcia Ekonomika
Nemecká tieňová ekonomika vzrástla na najvyššiu úroveň za desaťročie
Autor TASR
Berlín 27. januára (TASR) - Tieňová ekonomika v Nemecku vzhľadom na hospodárske problémy krajiny v minulom roku stúpla na najvyššiu úroveň za viac ako desaťročie. Uviedol to Friedrich Schneider z Inštitútu pre aplikovaný ekonomický výskum v Tübingene v novej štúdii, v ktorej odhadol, že veľkosť nemeckej tieňovej ekonomiky bola vlani 510 miliárd eur. V tomto roku očakáva jej rast o 5,5 % na 538 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Za hlavné dôvody zväčšovania sa tieňovej ekonomiky Schneider označil nízky rast nemeckého hospodárstva a zvyšujúcu sa nezamestnanosť. „To znižuje príjmy z deklarovaného zamestnania a vytvára stimuly pre nedeklarované alebo nelegálne aktivity,“ konštatoval.
Tieňovú ekonomiku v Nemecku podľa štúdie v tomto roku podporí aj zvýšenie minimálnej mzdy. Na druhej strane redukcia dane z pridanej hodnoty v sektore ubytovacích a stravovacích služieb znižuje motiváciu pôsobiť mimo daňového systému.
Podľa štúdie je pomer tieňovej ekonomiky k celkovej hospodárskej produkcii v Nemecku tesne pod priemerom 20 hlavných industrializovaných krajín. Tieňová ekonomika v Nemecku však od roku 2021 rastie trikrát rýchlejšie, ako je priemer analyzovaných krajín, dodáva štúdia.
