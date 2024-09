Nemecká vláda a automobilový priemysel vedú krízové rozhovory

Berlín 23. septembra (TASR) - Väčšina problémov nemeckého automobilového priemyslu je spôsobená slabým dopytom z Číny a nezdá sa, že by sa to v krátkodobom horizonte zmenilo. Povedal to v pondelok minister hospodárstva Robert Habeck. Berlín zvažuje možnosti na podporu automobilového priemyslu. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a AFP.



Slabá globálna ekonomika komplikuje situáciu nemeckej proexportne orientovanej ekonomiky, poznamenal Habeck po rokovaniach so zástupcami automobilového priemyslu o štrukturálnych výzvach pri prechode na elektrické vozidlá.



Nemecký automobilový sektor, kľúčové odvetvie priemyslu, bojuje s problémami na niekoľkých frontoch - od vysokých výrobných nákladov až po problémový prechod na elektrické autá a slabnúci dopyt na kľúčovom trhu v Číne.



Medzi najviac zasiahnuté spoločnosti patrí Volkswagen, ktorý začiatkom tohto mesiaca oznámil, že naliehavo potrebuje znížiť náklady. Po prvý raz vo svojej 87-ročnej histórii tak zvažuje zatvorenie niektorých nemeckých závodov. Podľa AFP Volkswagen (VW) údajne žiadal dotácie na podporu klesajúceho dopytu po elektrických autách. Generálny riaditeľ Volkswagenu Oliver Blume pred rozhovormi povedal, že je šanca presadiť rýchlu pomoc pre tento priemysel.



Na virtuálnom stretnutí, ktoré zorganizoval minister Habeck, sa zúčastnili zástupcovia automobiliek, významných dodávateľov, združenia automobilového priemyslu VDA a odborov.



Internetový portál časopisu Spiegel uviedol, že VW žiada vládu, aby ponúkla dotáciu 4000 eur na nákup elektromobilu, ak aj výrobca ponúkne zľavu 2000 eur.



Habeck sa po rokovaniach odmietol vyjadriť k dotáciám a zdôraznil, že priemysel potrebuje "plánovať dlhodobo". Minister varoval pred rýchlymi riešeniami, ktoré v krátkodobom horizonte oživia trh, ale po ich skončení predaj opäť klesne.



Ďalšou naliehavou otázkou je regulácia oxidu uhličitého (CO2) v Európe, povedal pre finančný denník Handelsblatt Ola Kallenius, generálny riaditeľ Mercedes-Benz.



Podľa Habecka sa diskutovalo o možnosti predloženia návrhu na revíziu emisných noriem Európskej únie (EÚ), ale nemôže "sľúbiť" žiadne zmeny.



Nemeckí výrobcovia vozidiel zápasia s veľkými problémami. Mercedes aj BMW v uplynulých týždňoch znížili svoje prognózy príjmov tento rok čiastočne pre slabý predaj v Číne.



Po veľkých investíciách na čínskom trhu zaznamenali nemecké automobilky pokles ich podielu na trhu v ázijskej krajine dôsledku tvrdej konkurencie zo strany čínskych rivalov, ktorí rýchlejšie prešli na elektrické vozidlá. K týmto problémom sa pridali vyššie náklady v Nemecku, najmä v dôsledku rastúcich cien energií.