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Nemecká vláda a Deutsche Telekom pracujú na obrane proti dronom
Platforma podporovaná umelou inteligenciou (AI) má prepájať údaje zo stožiarov mobilných sietí s obrannými zariadeniami na letiskách, v elektrárňach a na základniach nemeckej armády.
Autor TASR
Langen 12. júna (TASR) - Nemecká vláda spolupracuje s koncernom Hensoldt, ktorý sa zaoberá obrannou elektronikou, a telekomunikačným operátorom Deutsche Telekom (DT) na zlepšení ochrany pred bezpilotnými lietadlami. Cieľom je vytvoriť celoštátnu sieť na detekciu a obranu proti dronom, oznámilo v piatok nemecké centrum riadenia letovej premávky (DFS). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Platforma podporovaná umelou inteligenciou (AI) má prepájať údaje zo stožiarov mobilných sietí s obrannými zariadeniami na letiskách, v elektrárňach a na základniach nemeckej armády. Senzory budú podľa DFS poskytovať údaje, ktoré sa budú automaticky analyzovať. Vytvorí sa tak celoštátny situačný obraz o dronoch, ktorý bude slúžiť ako základ pre obranu pred nepriateľskými lietadlami. Do platformy bude možné integrovať aplikácie od iných výrobcov.
V záujme ochrany kritickej infraštruktúry je potrebné spojiť dostupné zdroje, uviedol generálny riaditeľ DFS Arndt Schoenemann. Čiastočne cielené útoky na letiská je potrebné vnímať ako „začiatok hybridnej vojny“, ktorej účinné potláčanie zatiaľ zlyháva pre spory o kompetencie na úrovni centrálnej vlády a spolkových krajín, dodal. „Namiesto nesúrodého systému inštitúcií a kompetencií potrebujeme centrálne riadenú detekciu a obranu proti dronom, v rámci ktorej sa zhromažďujú všetky informácie,“ zdôraznil Schoenemann.
Platforma podporovaná umelou inteligenciou (AI) má prepájať údaje zo stožiarov mobilných sietí s obrannými zariadeniami na letiskách, v elektrárňach a na základniach nemeckej armády. Senzory budú podľa DFS poskytovať údaje, ktoré sa budú automaticky analyzovať. Vytvorí sa tak celoštátny situačný obraz o dronoch, ktorý bude slúžiť ako základ pre obranu pred nepriateľskými lietadlami. Do platformy bude možné integrovať aplikácie od iných výrobcov.
V záujme ochrany kritickej infraštruktúry je potrebné spojiť dostupné zdroje, uviedol generálny riaditeľ DFS Arndt Schoenemann. Čiastočne cielené útoky na letiská je potrebné vnímať ako „začiatok hybridnej vojny“, ktorej účinné potláčanie zatiaľ zlyháva pre spory o kompetencie na úrovni centrálnej vlády a spolkových krajín, dodal. „Namiesto nesúrodého systému inštitúcií a kompetencií potrebujeme centrálne riadenú detekciu a obranu proti dronom, v rámci ktorej sa zhromažďujú všetky informácie,“ zdôraznil Schoenemann.