Nemecká vláda bude mať priestor na zvýšenie pôžičiek v roku 2024

Berlín 11. októbra (TASR) - Nemecká spolková vláda bude mať v budúcom roku priestor na zvýšenie čistých pôžičiek približne o 5 miliárd eur vďaka mechanizmu, ktorý počas hospodárskeho poklesu povoľuje ďalší nový dlh. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Minister financií Christian Lindner počíta v návrhu rozpočtu na rok 2024 s čistými pôžičkami vo výške 16,6 miliardy eur. Tým sa financie spolkovej vlády dostanú späť do súladu s ústavným limitom známym ako dlhová brzda, ktorá bola pozastavená počas pandémie ochorenia COVID-19 a energetickej krízy.



Ministerstvo hospodárstva plánuje zverejniť revíziu prognózy hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2023. Očakáva sa, že ju zhorší a predpovie pokles HDP o 0,4 % namiesto jeho rastu o 0,4 % v predchádzajúcej predpovedi. To poskytne vláde priestor v rámci rozpočtových pravidiel na zvýšenie nových pôžičiek na približne 22 miliárd eur, podľa zdrojov oboznámených so situáciou, ktoré nechceli byť menované.



Hovorkyňa ministerstva hospodárstva to odmietla komentovať. Hovorkyňa ministerstva financií uviedla, že úprava ekonomických prognóz zvyčajne vedie k zmene výšky povoleného nového dlhu, čo však nevyhnutne nevytvára priestor na ďalšie výdavky.



Lindner trval na obnovení dlhovej brzdy po tom, ako vláda zvýšila pôžičky a minula stovky miliárd eur na zmiernenie dôsledkov pandémie a rastúcich nákladov na energie pre domácnosti a firmy.



V rozpočte na budúci rok navrhne stlačiť výdavky naprieč všetkými rezortmi okrem obrany a tiež znížiť čistý nový dlh z približne 45 miliárd eur v tomto roku.



Hoci nové pôžičky nemeckej vlády dosiahli vrchol v roku 2021 na úrovni viac ako 200 miliárd eur a v roku 2022 klesli na približne 115 miliárd eur, Nemecko má stále jeden z najnižších pomerov dlhu k HDP v rámci bohatých krajín, a to približne 66 % HDP.