Nemecká vláda by mohla vo firme Uniper prevziať viac než 30 %

Berlín 7. júla (TASR) - Nemecká vláda by mohla v energetickej firme Uniper, ktorá zápasí v dôsledku vysokých cien a obmedzených dodávok plynu s finančnými problémami, prevziať viac než 30-percentný podiel. Dôvodom sú obavy z prípadného poklesu ratingu firmy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na niekoľko zdrojov oboznámených so situáciou.



Nemecký ekonomický denník Handelsblatt ešte začiatkom týždňa uviedol, že vláda by v spoločnosti Uniper mohla získať 25-percentný podiel. Takýto podiel však podľa zdrojov nemusí stačiť na udržanie súčasného investičného ratingu spoločnosti.



Nemecké ministerstvo hospodárstva informácie nepotvrdilo ani nepoprelo. Hovorca ministerstva iba uviedol, že "sú v kontakte so všetkými zúčastnenými stranami a naplno pracujú na riešení". Akcie Uniperu však v reakcii na informácie médií výrazne vzrástli.



Uniper sa stal prvou nemeckou energetickou spoločnosťou, ktorá varovala pred dôsledkami nedostatku a vysokých cien plynu. Odbory v tejto súvislosti vyzvali vládu, aby urýchlene prijala opatrenia na záchranu firmy. "Situácia v Uniperi je veľmi vážna," povedal v rozhovore pre Reuters člen vedenia odborovej organizácie Verdi Christoph Schmitz.



Uniper nakupoval plyn najmä z Ruska. To sa na celkovom dovoze plynu zo strany firmy podieľalo viac než polovicou, zatiaľ čo iné spoločnosti dovážali vo väčšej miere zemný plyn z iných krajín, napríklad z Nórska či Holandska. Výpadky ruského plynu v dôsledku ukrajinskej krízy musí teraz Uniper vykrývať zvýšeným nákupom drahšieho plynu na spotovom trhu, čo spoločnosť dostalo do finančných problémov.



Nemecká vláda medzitým v utorok (5. 7.) schválila novelu zákona, ktorá jej umožní prevziať podiely a zachrániť tak energetické firmy, ak sa pre súčasnú situáciu na trhu s plynom dostanú do problémov. Ako vtedy uviedlo ministerstvo hospodárstva, vláda tak bude môcť zabrániť na energetickom trhu domino efektu, ktorý by v konečnom dôsledku zasiahol spotrebiteľov.