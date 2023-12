Nemecká vláda chce poskytnúť obyvateľom daňové úľavy za 15 miliárd eur

Berlín 6. decembra (TASR) - Nemecká vláda chce napriek rozpočtovej kríze poskytnúť obyvateľom v nadchádzajúcom roku daňové úľavy v celkovej výške 15 miliárd eur. Pracujúca stredná vrstva si zaslúži úľavy, uviedol minister financií Christian Lindner v rozhovore pre stredajšie vydanie denníka Bild. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Nie je prijateľné, aby sa v čase inflácie zvyšovali len sociálne transfery. V budúcom roku znížime pracujúcim ľuďom daň zo mzdy a z príjmu o 15 miliárd eur," povedal Lindner.



Spolková vláda chce podľa ministra zvýšiť základnú nezdaniteľnú sumu aj nezdaniteľnú sumu na dieťa. Základná nezdaniteľná suma, ktorá nepodlieha dani z príjmu fyzických osôb, sa má podľa medializovaných informácií zvýšiť na 11.784 eur zo súčasných z 10.908. Prídavok na dieťa má vzrásť zo sumy 6024 eur na 6612 eur. Vzhľadom na to, že v dôsledku vysokej inflácie výrazne vzrastie podpora v nezamestnanosti, musí byť podľa Lindnera vyššia aj suma príjmov oslobodených od zdanenia.



Strany nemeckej vládnej koalície sa sporia o podobu štátneho rozpočtu na rok 2024. Krajina sa dostala do rozpočtovej krízy po tom, ako ústavný súd v polovici novembra rozhodol, že vládna koalícia porušila dlhové pravidlá zakotvené v ústave, keď nevyužitých 60 miliárd eur určených na podporu ekonomiky počas pandémie presunula do klimatického fondu.