Nemecká vláda chce predĺžiť brzdu rastu nájomného

Berlín 28. mája (TASR) - Opatrenie zavedené v Nemecku pred 10 rokmi na zmiernenie rastu nájomného vo veľkých nemeckých mestách by sa malo predĺžiť. Presadzuje to nová nemecká vláda, ktorá v stredu predložila príslušný návrh. Informovala o tom agentúra DPA.



Kabinet Friedricha Merza predložil do parlamentu návrh na predĺženie brzdy na výšku nájomného, ktorú zaviedla ešte vláda Angely Merkelovej v roku 2015. Opatrenie, ktorého platnosť vyprší koncom tohto roka, by sa malo predĺžiť do konca roka 2029.



Ministerka spravodlivosti Stefanie Hubigová uviedla, že „bývanie nemôže byť chápané ako luxusný tovar“. Nájomníci musia mať zabezpečenú potrebnú ochranu pred vysokými cenami, dodala s tým, že „toto je otázka spravodlivosti“.



Opatrenie sa týka bývania v lokalitách, ktoré majú „najnapätejší trh s bývaním“, a stanovuje, že nájomné nesmie prekročiť priemernú úroveň nájomného v danej lokalite o viac než 10 %. Z brzdy na výšku nájomného sú vylúčené novšie byty, ktoré boli prvýkrát prenajaté po októbri 2014.