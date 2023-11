Nemecká vláda chce urýchliť rozvoj elektromobility

Berlín 27. novembra (TASR) - Nemecký minister dopravy Volker Wissing vyzval domáce automobilky, aby sa aktívnejšie zapojili do rozvoja elektromobility. Verejný a súkromný sektor musia spolupracovať, aby boli elektrické autá pre ľudí atraktívne a dostupné, uviedol minister. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Nemecko potrebuje angažovaný automobilový priemysel, ktorý s vládou potiahne za jeden povraz a okrem dodávok elektrických vozidiel prispeje aj k rozširovaniu nabíjacej infraštruktúry, povedal Wissing v rozhovore pre pondelkové vydanie denníka Handelsblatt. V súčasnosti sa v Nemecku nachádza približne 100.000 verejne prístupných nabíjacích staníc, čo je dvojnásobne viac ako pred dvoma rokmi. V septembri sa zároveň začala budovať sieť približne 9000 ultrarýchlych nabíjacích staníc.



Nemecký kancelár Olaf Scholz sa v pondelok o 13.00 h SEČ stretne so zástupcami automobilového priemyslu, s ktorými bude diskutovať o rozvoji elektromobility. Rozhovory sa zamerajú na ciel vlády, ktorým je, aby bolo do roku 2030 na nemeckých cestách 15 miliónov elektromobilov. V súčasnosti je v Nemecku registrovaných len niečo vyše milióna čisto elektrických vozidiel z celkového počtu viac ako 48 miliónov osobných automobilov.