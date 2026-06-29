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Nemecká vláda chce zabrániť zatvoreniu domácich závodov Volkswagenu
Rozhodnutie je však vecou samotnej spoločnosti.
Autor TASR
Berlín 29. júna (TASR) - Cieľom nemeckej vlády je zabrániť zatvoreniu domácich závodov skupiny Volkswagen, rozhodnutie je však vecou samotnej spoločnosti, uviedol v pondelok hovorca vlády v Berlíne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Naším cieľom je zabrániť zatvoreniu tovární v Nemecku,“ povedal hovorca. „Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné vytvoriť správne rámcové podmienky vrátane potrebných konkurenčných mechanizmov. Musia byť poskytnuté stimuly, aby sa zabezpečilo, že tieto lokality zostanú ziskové,“ dodal. „V zásade je však vždy na spoločnostiach, aby sa rozhodovali na základe komerčných kritérií,“ uzavrel hovorca.
Vedenie skupiny Volkswagen údajne plánuje v nasledujúcich rokoch zrušiť až 100.000 pracovných miest. Súčasťou výraznej redukcie nákladov je ukončenie výroby v štyroch nemeckých závodoch. Informáciu priniesol minulý týždeň ekonomický mesačník Manager Magazin, ktorý citoval zdroje z automobilky. Nové plány podstatne presahujú pôvodne dohodnutú redukciu 50.000 pracovných miest do roku 2030. Navyše, v roku 2024 firma podpísala s odborármi dohodu, ktorá vylučuje rušenie závodov v Nemecku do konca roka 2030.
V roku 2025 zamestnávala spoločnosť Volkswagen Group celosvetovo vyše 667.160 ľudí. Z toho takmer 43 % tvorili zamestnanci v nemeckých závodoch.
„Naším cieľom je zabrániť zatvoreniu tovární v Nemecku,“ povedal hovorca. „Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné vytvoriť správne rámcové podmienky vrátane potrebných konkurenčných mechanizmov. Musia byť poskytnuté stimuly, aby sa zabezpečilo, že tieto lokality zostanú ziskové,“ dodal. „V zásade je však vždy na spoločnostiach, aby sa rozhodovali na základe komerčných kritérií,“ uzavrel hovorca.
Vedenie skupiny Volkswagen údajne plánuje v nasledujúcich rokoch zrušiť až 100.000 pracovných miest. Súčasťou výraznej redukcie nákladov je ukončenie výroby v štyroch nemeckých závodoch. Informáciu priniesol minulý týždeň ekonomický mesačník Manager Magazin, ktorý citoval zdroje z automobilky. Nové plány podstatne presahujú pôvodne dohodnutú redukciu 50.000 pracovných miest do roku 2030. Navyše, v roku 2024 firma podpísala s odborármi dohodu, ktorá vylučuje rušenie závodov v Nemecku do konca roka 2030.
V roku 2025 zamestnávala spoločnosť Volkswagen Group celosvetovo vyše 667.160 ľudí. Z toho takmer 43 % tvorili zamestnanci v nemeckých závodoch.