Nemecká vláda chce znížiť rodičovský príspevok a ušetriť 500 mil. eur

Berlín 11. augusta (TASR) - Plánované zníženie rodičovského príspevku by mohlo nemeckým verejným financiám ušetriť až 500 miliónov eur ročne. Vyplýva to z vládneho návrhu tzv. zákona o financovaní rozpočtu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa návrhu by zníženie príjmovej hranice pre poberateľov dávky viedlo k úspore 150 miliónov eur už v budúcom roku. V roku 2025 by to bolo 400 miliónov eur a v nasledujúcich rokoch každoročne 500 miliónov eur. Vláda súhlasila so znížením rodičovských príspevkov vzhľadom na napätú rozpočtovú situáciu.



Štát vypláca príspevok nahrádzajúcu mzdu, ak rodičia po narodení dieťaťa zostanú doma. V budúcnosti ho majú poberať len rodičia s kombinovaným zdaniteľným príjmom vo výške najviac 150.000 eur ročne. Súčasná hranica je 300.000 eur. Zmena sa má týkať všetkých detí narodených po 1. januári 2024. Plánované zmeny čelia kritike aj vo vnútri vlády. Podľa ministerky pre rodinu Lisy Pausovej by nárok na príspevok stratilo približne 60.000 rodín.



Zníženie by sa realizovalo prijatím zákona o financovaní rozpočtu, ktorý musí najskôr schváliť vláda a následne odhlasovať parlament.