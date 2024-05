Nemecká vláda chce zrýchliť schvaľovanie projektov veternej energie

Berlín 17. mája (TASR) - Nemecká vláda sa vo štvrtok dohodla na rýchlejšom schvaľovaní projektov v oblasti veternej energie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na spoločné vyhlásenia zástupcov parlamentných frakcií troch koaličných strán.



Nový zákon by mal v budúcnosti umožniť rýchlejšiu výstavbu veterných turbín, okrem iného vďaka posilneniu digitalizácie a zníženiu byrokratických prekážok. Cieľom legislatívy je podporiť aj rozvoj projektov v oblasti likvidácie odpadu alebo výroby vodíka. Príslušné legislatívne opatrenia by mal dokončiť nemecký parlament v najbližších týždňoch. Koalícia chce týmito zmenami podporiť aj ochranu klímy a energetickú transformáciu v Nemecku.



Podľa dohody koaličných strán majú mať elektrárne vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov osobitnú prioritu, pokiaľ ide o urýchlenie schvaľovacích procesov. O zmenách sa vo vnútri koalície diskutovalo niekoľko mesiacov, pričom dohodu brzdili obavy, že urýchlenie plánovania a schvaľovania elektrární by mohlo ísť na úkor životného prostredia.