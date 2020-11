Nemecká vláda dá 2 mld.eur na podporu dodávateľov komponentov pre autá

Berlín 2. novembra (TASR) - Nemecká vláda plánuje v najbližších rokoch minúť 2 miliardy eur na podporu dodávateľov komponentov pre automobilový priemysel, keďže toto odvetvie prechádza od starších dieselových modelov k novým ekologickejším vozidlám. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.



Podľa jej informácií minister hospodárstva Peter Altmaier stanovil kľúčové body programu, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára a zostane v platnosti do roku 2024.



V júni sa konzervatívci kancelárky Angely Merkelovej a ich sociálnodemokratickí koaliční partneri dohodli na poskytnutí finančnej podpory na zvýšenie investícií do sektora, ktorý vyrába automobilové súčiastky.



Veľa dodávateľov z tohto odvetvia je pod tlakom a musí modernizovať výrobu, pretože ich produkty a prevádzky sú stále orientované na spaľovacie motory.



Posun smerom k čistejším elektrickým modelom však sťažila pandémia nového koronavírusu, ktorá tvrdo zasiahla dopyt po automobiloch a stiahla silný nemecký automobilový priemysel do krízy.



Vládny plán podpory dodávateľov autokomponentov sa údajne zameria na investície v troch oblastiach: nové továrne, digitálne a automatizované technológie a životné prostredie.



"Prechod na nové produkty, najmä v oblasti elektronickej mobility, si vyžaduje úpravu výroby. Rýchlejšie inovačné cykly si vyžadujú flexibilnejšie výrobné zariadenia. Tlak na výrobu je vysoký," uviedla DPA s odvolaním sa na vládny plán.