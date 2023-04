Nemecká vláda má zlepšiť odhad tohtoročného rastu ekonomiky

Berlín 20. apríla (TASR) - Nemecká vláda by čoskoro mala oznámiť zlepšenie odhadu tohtoročného vývoja ekonomiky, na druhej strane, odhad na rok 2024 bude o niečo horší než na začiatku roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na zdroje oboznámené s informáciami.



Nemecká vláda zverejní svoj nový odhad vývoja ekonomiky na budúci týždeň. Dva zdroje uviedli, že pôvodný odhad z januára, ktorý poukazoval na tohtoročný rast nemeckého hospodárstva o 0,2 %, by mala zlepšiť na rast na úrovni 0,4 %. Naopak, na rok 2024 vláda svoju prognózu podľa zdrojov mierne zhorší. Zatiaľ čo v januári očakávala na budúci rok rast na úrovni 1,8 %, teraz by mala odhad zredukovať na 1,6 %.



Lepšie údaje by mala prezentovať v súvislosti s vývojom inflácie. Zdroje uviedli, že ministerstvo hospodárstva by malo oznámiť odhad rastu spotrebiteľských cien v tomto roku o 5,9 % a na budúci rok zmiernenie inflácie na 2,7 %. V obidvoch prípadoch je to zníženie hodnoty z januára o 0,1 percentuálneho bodu. Hovorca ministerstva odhady nekomentoval, uviedol iba, že minister hospodárstva Robert Habeck oznámi jarnú ekonomickú prognózu v stredu 26. apríla.



Predbežné informácie tak naznačujú, že nemecká vláda je o niečo optimistickejšia než ekonomické inštitúty. Tie nedávno zverejnili svoju prognózu, ktorá počíta tento rok s rastom nemeckej ekonomiky o 0,3 %. Tohtoročnú infláciu odhadujú ekonomické inštitúty na úrovni 6 % a mieru inflácie v budúcom roku na úrovni 2,4 %.