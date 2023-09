Nemecká vláda navrhuje nové pravidlá kapitálových trhov

Berlín 21. septembra (TASR) - Nemecká vláda navrhuje nové pravidlá v rámci kapitálových trhov, ktorých cieľom je uľahčiť začínajúcim firmám získanie financií. Chce tiež urobiť krajinu atraktívnejšou destináciou pre inovatívne nové firmy. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Vláda vo štvrtok predstavila v parlamente návrh zákona o budúcom financovaní. Legislatíva by znížila prekážky pre spoločnosti pri uskutočňovaní prvotných verejných ponúk (IPO) na nemeckých akciových trhoch a zjednodušila by ponúkanie akcií zamestnancom ako odmenu.



Minister spravodlivosti Marco Buschmann v tejto súvislosti uviedol, že "mladé" firmy odchádzajú na dlhé roky do zahraničia, aby získali financie. Podľa neho kapitálové trhy v Nemecku musia byť atraktívnejšie pre zakladateľov spoločností a inovátorov. Minister financií Christian Lindner legislatívu podporil, no vynechal štvrtkovú diskusiu, keďže ochorel na COVID-19.



Lindner však predtým pre agentúru DPA povedal, že na prilákanie vysokokvalifikovaných pracovníkov do Nemecka sú potrebné aj atraktívnejšie pravidlá odmeňovania. Legislatíva by zvýšila nezdaniteľný príspevok vo forme kmeňových akcií ako odmeny pre zamestnancov zo súčasných 1440 na 5000 eur.



Opoziční poslanci tento návrh vo štvrtkovej rozprave kritizovali. Poslanci stredopravého bloku kresťanských demokratov tvrdia, že nerobí dosť na riešenie byrokratických prekážok, zatiaľ čo členovia strany Ľavica varovali pred obchádzaním práv zamestnancov a oslabovaním ochrany malých investorov.



Zákon je súčasťou novej stratégie, ktorú nemecká vláda predstavila pred viac ako rokom. Splnomocnenkyňa ministerstva hospodárstva pre digitálnu ekonomiku a start-upy Anna Christmannová nedávno uviedla, že viac ako polovica začínajúcich firiem má problémy s financovaním budúceho rozvoja, najmä pre vyššie úrokové sadzby a infláciu.