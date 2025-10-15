< sekcia Ekonomika
Nemecká vláda navrhuje predĺžiť daňové úľavy na kúpu elektromobilov
Autor TASR
Berlín 15. októbra (TASR) - Nemecko sa snaží zatraktívniť kúpu elektromobilov prostredníctvom dlhších daňových úľav. Vládny kabinet v Berlíne v stredu schválil návrh ministra financií Larsa Klingbeila, podľa ktorého sa za nové elektrické autá nebude platiť daň z vozidiel až do roka 2035, čo je o päť rokov dlhšie v porovnaní so súčasným stavom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Aby sme v nasledujúcich rokoch dostali na cesty oveľa viac elektromobilov, musíme teraz nastaviť správne stimuly,“ povedal líder Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD). Dlhšia daňová úľava pomôže všetkým, ktorí prechádzajú na elektromobily, a podporí automobilový priemysel, dodal Klingbeil.
V súčasnosti sa oslobodenie od dane z vozidiel vzťahuje na čisto elektrické vozidlá, ktoré sú prvýkrát zaregistrované do 31. decembra 2025. Po novom by mala byť výnimka k dispozícii pre nové registrácie do 31. decembra 2030. Oslobodenie od dane by malo byť zároveň možné len do 31. decembra 2035. Cieľom je poskytnúť stimul pre skorý nákup, aby sa zvýhodnenie dalo využívať dlhšie. V súčasnosti je desaťročné oslobodenie od dane možné najdlhšie do 31. decembra 2030.
Konkrétnu úľavu pre kupujúcich elektromobilov odhaduje ministerstvo financií na 50 miliónov eur v budúcom roku. Táto suma by mala v nasledujúcich rokoch postupne vzrásť až na 380 miliónov eur v roku 2030. Plánovaná zmena zákona o dani z vozidiel teraz smeruje na prerokovanie do parlamentu.
