Nemecká vláda neplánuje zastropovať ceny pohonných látok

Tankovanie benzínu na čerpacej stanici, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Vláda situáciu monitoruje a v prípade potreby aktivuje krízové mechanizmy, ktoré má k dispozícii, dodala ministerka hospodárstva Reicheová.

Autor TASR
Berlín 4. marca (TASR) - Nemecká vláda neplánuje zastropovať ceny pohonných látok. Dodávky ropy a plynu napriek útoku Spojených štátov a Izraela na Irán v súčasnosti nie sú ohrozené, vyhlásila v stredu ministerka hospodárstva Katherina Reicheová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Ropy aj plynu je na trhu dostatok a zásobníky plynu sú v súčasnosti naplnené viac ako pred rokom, povedala Reicheová. Prudký nárast cien ropy a plynu pripísala reakciám trhu, ktoré neodrážajú skutočný nedostatok. „Sme na konci zimy a tieto posledné zimné týždne zvládneme dobre,“ zdôraznila ministerka. Vláda situáciu monitoruje a v prípade potreby aktivuje krízové mechanizmy, ktoré má k dispozícii, dodala. O aké nástroje ide, nešpecifikovala, s tým, že takáto diskusia by nebola prospešná. Uviedla iba, že vláda v Berlíne opäť povolala pracovnú skupinu, ktorú ustanovila minulý rok v lete v reakcii na dočasné uzatvorenie Hormuzského prielivu, ktorý je najdôležitejšou svetovou trasou na prepravu ropy.
