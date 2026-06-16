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Nemecká vláda nepredá svoj podiel v Commerzbank

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Na archívnej snímke z 29. januára 2025 logo banky Commerzbank svieti na budove sídla spoločnosti vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: TASR/DPA

Vláda v Berlíne má v Commerzbank 12-percetnný podiel, vďaka čomu je druhým najväčším akcionárom v spoločnosti.

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 16. júna (TASR) - Nemecká vláda odmietla predať svoje akcie v banke Commerzbank talianskej spoločnosti UniCredit, ktorá sa snaží prevziať svojho nemeckého konkurenta. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Prijatie ponuky z finančného hľadiska neprichádzalo do úvahy, keďže ponuka na prevzatie nezahŕňa primeranú prémiu vo vzťahu k aktuálnej cene akcií Commerzbank,“ uviedla v utorok finančná agentúra nemeckej vlády.

Vláda v Berlíne má v Commerzbank 12-percetnný podiel, vďaka čomu je druhým najväčším akcionárom v spoločnosti. Vo svojom vyhlásení zopakovala, že podporuje udržanie Commerzbank ako samostatnej spoločnosti a opätovne skritizovala UniCredit za jej snahu o prevzatie nemeckého konkurenta. Commerzbank, druhá najväčšia súkromná banka v Nemecku, „zohráva kľúčovú úlohu pri financovaní nemeckého hospodárstva a malých a stredných podnikov,“ uviedla finančná agentúra spolkovej vlády.

Skupina UniCredit sa snaží prevziať Commerzbank a začiatkom mája predložila dobrovoľnú ponuku na zvýšenie svojho podielu v nemeckej banke na viac ako 30 %. Commerzbank vníma konanie UniCreditu ako nepriateľské a trvá na svojej nezávislosti. V tom má podporu nemeckej vlády, ktorá ju zachránila počas globálnej finančnej krízy a stále v nej drží približne 12 % akcií.
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