Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 23. február 2026Meniny má Roman a Romana
< sekcia Ekonomika

Nemecká vláda očakáva od USA jasnú politiku v otázke ciel

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Americký prezident v piatok oznámil 10-percentné clo na dovoz zo všetkých krajín a v sobotu ho následne zvýšil na 15 %.

Autor TASR
Berlín 23. februára (TASR) - Nemecká vláda potrebuje mať jasno v otázke colnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa pred finalizáciou obchodnej dohody medzi EÚ a USA, vyhlásil v pondelok hovorca vlády Stefan Kornelius. Rozhodnutie Najvyššieho súdu USA o clách je potrebné čo najdôkladnejšie preskúmať a opatrenia by sa mali vyvodzovať až vtedy, keď budú známe jeho reálne dôsledky, dodal. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Po rozhodnutí Najvyššieho súdu USA, ktorý označil Trumpove clá z veľkej časti za nezákonné, americký prezident v piatok (20. 2.) oznámil 10-percentné clo na dovoz zo všetkých krajín a v sobotu (21. 2.) ho následne zvýšil na 15 %. Nemecká vláda v súčasnosti koordinuje túto záležitosť so svojimi európskymi partnermi, povedal Kornelius s tým, že najskôr potrebuje vedieť, s akými clami má počítať. Zatiaľ nie je jasné, aké presné dôsledky bude mať tento rozsudok, upozornil. „Od americkej strany očakávame, že veľmi rýchlo príde s jasnou politikou, aby sme na ňu mohli reagovať,“ zdôraznil hovorca.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

ONLINE: Končia sa zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

ONLINE ZOH 2026: Zápas o bronz: Slovensko - Fínsko

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja