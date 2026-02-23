< sekcia Ekonomika
Nemecká vláda očakáva od USA jasnú politiku v otázke ciel
Americký prezident v piatok oznámil 10-percentné clo na dovoz zo všetkých krajín a v sobotu ho následne zvýšil na 15 %.
Autor TASR
Berlín 23. februára (TASR) - Nemecká vláda potrebuje mať jasno v otázke colnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa pred finalizáciou obchodnej dohody medzi EÚ a USA, vyhlásil v pondelok hovorca vlády Stefan Kornelius. Rozhodnutie Najvyššieho súdu USA o clách je potrebné čo najdôkladnejšie preskúmať a opatrenia by sa mali vyvodzovať až vtedy, keď budú známe jeho reálne dôsledky, dodal. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Po rozhodnutí Najvyššieho súdu USA, ktorý označil Trumpove clá z veľkej časti za nezákonné, americký prezident v piatok (20. 2.) oznámil 10-percentné clo na dovoz zo všetkých krajín a v sobotu (21. 2.) ho následne zvýšil na 15 %. Nemecká vláda v súčasnosti koordinuje túto záležitosť so svojimi európskymi partnermi, povedal Kornelius s tým, že najskôr potrebuje vedieť, s akými clami má počítať. Zatiaľ nie je jasné, aké presné dôsledky bude mať tento rozsudok, upozornil. „Od americkej strany očakávame, že veľmi rýchlo príde s jasnou politikou, aby sme na ňu mohli reagovať,“ zdôraznil hovorca.
