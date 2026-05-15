Nemecká vláda očakáva v druhom štvrťroku citeľné spomalenie ekonomiky
Nemecká vláda už v polovici apríla zhoršila svoju prognózu hospodárskeho rastu na 0,5 %.
Autor TASR
Berlín 15. mája (TASR) - Nemecká vláda očakáva v druhom štvrťroku výrazné ochladenie ekonomiky. Eskalácia napätia na Blízkom východe zasiahla Nemecko rovnako ako iné krajiny a príznaky citeľného spomalenia rastu sa znásobili, uviedla v piatok ministerka hospodárstva Katherina Reicheová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Nemecká vláda už v polovici apríla zhoršila svoju prognózu hospodárskeho rastu na 0,5 %. Svoj skorší odhad tak skresala na polovicu, keďže pôvodne počítala s rastom o 1 %. V prvom štvrťroku sa nemecká ekonomika v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi zväčšila o 0,3 %. Aktuálne ukazovatele naznačujú výrazné spomalenie v druhom štvrťroku. „Rastúce ceny, problémy s dodávateľskými reťazcami a neistota negatívne ovplyvňujú náladu v podnikoch a domácnostiach,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva vo svojej mesačnej správe. Ďalší hospodársky vývoj podľa ministerstva závisí od toho, ako dlho bude trvať konflikt na Blízkom východe a ako dlho budú obmedzené obchodné cesty a výrobné kapacity.
