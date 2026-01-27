< sekcia Ekonomika
Nemecká vláda očakáva v roku 2026 len mierny hospodársky rast
Ministerka predstaví v stredu (28. 1.) výročnú správu o stave ekonomiky.
Autor TASR,aktualizované
Berlín 27. januára (TASR) - Nemecká ministerka hospodárstva Katherina Reicheová očakáva v tomto roku len mierne posilnenie ekonomiky. Čísla nie sú uspokojivé, povedala v utorok na konferencii o energetike, ktorú zorganizoval v Berlíne denník Handelsblatt. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Rast v tomto a budúcom roku bude poháňaný takmer výlučne vládnymi výdavkami, povedala Reicheová, pričom odkázala na účelové fondy financované z dlhov, prostredníctvom ktorých plánuje vláda vynaložiť desiatky miliárd eur na ochranu klímy, infraštruktúru a obranu.
Ministerka predstaví v stredu (28. 1.) výročnú správu o stave ekonomiky. Podľa denníka Handelsblatt vláda teraz očakáva, že hrubý domáci produkt (HDP) sa v roku 2026 zvýši o 1,0 percenta. Na jeseň Reicheová predpokladala rast na úrovni o 1,3 %. Jedným z dôvodov slabšieho výhľadu je slabý export.
V roku 2025 sa Nemecko tesne vyhlo tretiemu roku hospodárskeho poklesu po sebe, pričom zaznamenalo minimálny rast na úrovni 0,2 %. Reicheová zopakovala svoju výzvu na štrukturálne reformy daňového systému, sociálneho zabezpečenia, trhu práce a trhu s energiami. Len ak sa tieto reformy podaria, bude hora dlhov opodstatnená, zdôraznila ministerka.
Podiel nemeckých automobiliek na európskom trhu sa vlani zvýšil na takmer 40 %
Podiel nemeckých automobiliek na európskom trhu sa v minulom roku zvýšil na takmer 40 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá zverejnila najnovšie údaje Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA).
Vozidlá firiem Volkswagen, BMW a Mercedes-Benz sa v minulom roku podieľali na celoeurópskom predaji áut 39,9 %, uviedlo v utorok združenie ACEA. Svoj podiel tak nemecké automobilky zvýšili oproti roku 2024 o 1,2 percentuálneho bodu.
Celkovo sa v Európskej únii predalo vlani 10,8 milióna nových áut. Oproti roku 2024 to predstavuje zvýšenie o 1,8 %. To je najvyšší počet za poslednú dekádu, napriek tomu je to výrazne menej než pred nástupom pandémie nového koronavírusu v roku 2019. Vtedy sa podľa poradenskej spoločnosti EY predalo v EÚ zhruba 13 miliónov nových áut.
