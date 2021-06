Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Berlín 3. júna (TASR) - Nemecká vláda očakáva v tomto roku rast hospodárstva až o 4 %. Uviedol to vo štvrtok minister hospodárstva Peter Altmaier, ktorý zverejnil smerom nahor revidovanú prognózu v čase, keď najväčšia európska ekonomika ožíva.“ povedal novinárom Altmaier.To je dobrá správa pre koaličnú vládu kancelárky Angely Merkelovej, keďže Nemecko čakajú na jeseň parlamentné voľby. A prichádza len niekoľko týždňov po tom, ako Berlín zvýšil prognózu rastu v roku 2021 na 3,5 %.Altmaier skonštatoval, že nedávne údaje mu dodali viac optimizmu a domnieva sa, že rast hospodárstva sa bude pohybovať v pásme 3,5 až 4 %.Masívne balíky stimulov nemeckej vlády aj Európskej únie pomohli zmierniť najvážnejšie následky pandémie nového koronavírusu.Minister pripomenul, že od začiatku pandémie na jar 2020 štát vynaložil na zmiernenie hospodárskeho poklesu celkovo 300 miliárd eur. Vďaka tomuto „“ sa podľa neho podarilo zabrániť vážnemu poškodeniu nemeckej ekonomiky a zabezpečiť udržanie státisícov a možno až 1 milióna pracovných miest.Altmaier sa zasadzuje za predĺženie "" ekonomickej pomoci pre firmy v núdzi aj po 30. júni, pokiaľ to bude možné, do konca roka. Konečnú dohodu s koaličným partnerom, sociálnymi demokratmi (SPD), očakáva v nasledujúcom týždni. Zdôraznil, že zneužívanie systému bude vylúčené. Firmy, ktoré sa budú uchádzať o pomoc, budú musieť poskytnúť konkrétne dôkazy o svojich stratených tržbách.Nemecká vláda presne pred rokom schválila balík ekonomických stimulov vo výške 130 miliárd eur, ktorý mal pomôcť občanom a podnikateľom postaviť sa na nohy. Zahŕňal aj zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na niekoľko mesiacov, bonusy pre rodiny s deťmi na podporu súkromnej spotreby, ako aj stimuly na kúpu elektromobilov. Odberateľom elektriny poskytol štát úľavu vo forme zníženia poplatkov za energiu z obnoviteľných zdrojov (EEG).Očakávané zotavenie nemeckej ekonomiky v tomto roku prichádza po jej poklese vlani o 4,9 %, čo bol najhorší výsledok od finančnej krízy v roku 2009.Najväčšia európska ekonomika nemá pritom za sebou dobrý štart do nového roka. Jej výkon sa v 1. štvrťroku 2021 znížil o 1,7 %, pretože nárast nových prípadov ochorenia COVID-19 si vynútil predĺženie blokád.Slabý začiatok roka bol v príkrom rozpore so zvýšením hrubého domáceho produktu (HDP) Nemecka o 0,5 % vo 4. štvrťroku 2020. Ale pokrok pri očkovaní a postupné uvoľňovanie obmedzení vyvolali nádej na rýchly návrat k rastu.