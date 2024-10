Nemecká vláda očakáva, že domáca ekonomika tento rok klesne

Berlín 6. októbra (TASR) - Spolková vláda podľa médií zhoršila prognózu vývoja nemeckej ekonomiky a aj v roku 2024 očakáva pokles. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa denníka Süddeutsche Zeitung vláda výrazne korigovala svoju ekonomickú prognózu smerom nadol. Minister hospodárstva Robert Habeck pôvodne počítal s nárastom hrubého domáceho produktu (HDP) o 0,3 %. Habeck by mal novú predpoveď predstaviť v stredu (9. 10.), pričom údajne očakáva pokles o 0,2 %.



Zníženie konjunkturálnych vyhliadok nie je žiadnym prekvapením, keďže popredné nemecké inštitúty zhoršili prognózu vývoja najväčšej európskej ekonomiky už koncom septembra. Nemecké ekonomické inštitúty uviedli vo svojej jesennej prognóze, že v tomto roku počítajú s poklesom HDP o 0,1 %. Ešte na jar očakávali +0,1 %.



Experti takisto výrazne skresali svoju predpoveď na rok 2025, a to na +0,8 % z pôvodných +1,4 %. V roku 2026 potom počítajú s nárastom o 1,3 %.



Hlavným dôvodom zhoršenia vyhliadok je neistota medzi firmami a spotrebiteľmi. Vysoké úrokové sadzby brzdia investície. Firmy sú tiež opatrné v dôsledku nestabilnej ekonomickej a geopolitickej situácie. Domácnosti zasa čoraz viac obmedzujú investície do nehnuteľností ako aj spotrebu a viac sporia.