Nemecká vláda odložila rokovania o rozpočte na budúci rok

Berlín 22. novembra (TASR) - Nemecká vládna koalícia v stredu odložila rokovania o budúcoročnom rozpočte na neurčito. Dôvodom je kríza, ktorú spôsobilo rozhodnutie Ústavného súdu, pričom jeho výsledkom je diera vo vládnych financiách v objeme 60 miliárd eur. O rozpočte na rok 2024 sa malo začať rokovať v parlamente vo štvrtok 23. novembra. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ústavný súd minulý týždeň rozhodol, že koalícia kancelára Olafa Scholza porušila dlhové pravidlá zakotvené v ústave, keď previedla nevyužitých 60 miliárd eur určených na podporu ekonomiky počas pandémie ochorenia COVID-19 do klimatického fondu. Takzvaná dlhová brzda obmedzuje nové pôžičky len do výšky 0,35 % ročného hrubého domáceho produktu (HDP). Brzda bola pozastavená v rokoch 2020 až 2022 počas pandémie a energetickej krízy, ale tento rok začala opäť platiť.



Verdikt súdu zvýšil obavy z ďalšieho vývoja ekonomiky. Objavili sa varovania, že projekty a dotácie na udržanie konkurencieschopnosti nemeckého priemyslu sú ohrozené a hospodárstvo zaznamená pokles aj v budúcom roku. Koalícia tvorená sociálnymi demokratmi (SPD), Zelenými a slobodnými demokratmi (FDP) sa teraz usiluje nájsť riešenie, ktoré umožní zrealizovať čo najväčší počet pôvodných sľubov v oblasti výdavkov tak, aby boli právne v poriadku.



Vláda medzitým zmrazila prakticky všetky nové výdavky a zablokovala do konca tohto roka výdavky z Fondu na stabilizáciu ekonomiky. Neistá je tak teraz takmer každá výdavková položka. To platí aj pre ďalšiu pomoc Ukrajine. Nemecká vláda plánovala vojenskú pomoc Ukrajine v budúcom roku zdvojnásobiť na 8 miliárd eur. Ministerstvo obrany odmietlo uviesť, či tento prísľub bude môcť dodržať s tým, že rokovania pokračujú.