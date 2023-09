Nemecká vláda odložila sprísnenie noriem pre nové budovy

Berlín 25. septembra (TASR) - Nemecká vláda sa v pondelok dohodla na balíku opatrení s cieľom riešiť problém s nedostatkom bytov v krajine. Súčasťou 14-bodového programu je odklad sprísnenia energetických noriem pre nové budovy, s ktorým sa už nepočíta v aktuálnom legislatívnom období. Vláda svoje rozhodnutie odôvodnila zložitým prostredím pre bytovú výstavbu a vysokými úrokovými sadzbami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá nahliadla do predmetného dokumentu.



V rokovaniach na úrovni EÚ chce vláda naďalej presadzovať ambiciózne ciele na obnovu celého stavebného fondu, nemala by sa však zavádzať povinná obnova jednotlivých obytných domov, uvádza sa v dokumente.



Cieľ nemeckej koaličnej vlády postaviť 400.000 nových bytov ročne sa stále vzďaľuje. V roku 2022 bolo postavených len necelých 300.000 nových bytových jednotiek. Na tento rok stavebné odvetvie očakáva 230.000 až 250.000 nových bytov, budúci rok by mal ich počet klesnúť na menej ako 200.000.