Nemecká vláda plánuje daňové úľavy pre ľudí pracujúcich z domu

Berlín 1. decembra (TASR) - Vláda nemeckej kancelárky Angely Merkelovej v pondelok (30. 11.) oznámila, že plánuje daňové úľavy pre ľudí pracujúcich z domu počas pandémie nového koronavírusu. Cieľom je vyrovnať ich vyššie náklady na kúrenie, elektrinu a ďalšie účty.



Merkelovej koalícia sa dohodla na návrhu, ktorý umožní zamestnancom pracujúcim z domu znížiť si v rámci vyúčtovania svoju daň o 5 eur za každý pracovný deň, a to až do maximálnej výšky 600 eur ročne.



Minister financií Olaf Scholz uviedol, že navrhovaná legislatíva, ktorú by mal parlament schváliť v decembri, je „dobrá pre zamestnancov“ a „nepredstavuje veľkú fiškálnu výzvu pre nemecký štát“. Podľa doterajšieho zákona si totiž pri práci z domu mohli svoje dane znížiť len tí, ktorí mali jednu miestnosť vyhradenú výlučne ako kanceláriu.



Ale vzhľadom na to, že pre pandémiu museli milióny ľudí opustiť kancelárie a pracujú zo svojich obývacích izieb a pri kuchynských stoloch, aby znížili riziko prenosu ochorenia COVID-19, vzrástli požiadavky na uvoľnenie daňových pravidiel. Výpočty inštitútu Ifo ukazujú, že približne 56 % nemeckých zamestnancov môže potenciálne dočasne pracovať z domu.



Existujúci zákon „už nekoreluje so súčasným pracovným svetom,“ uviedol koaličný poslanec a daňový poradca Sebastian Brehm. Plánované zníženie dane tak predstavuje „flexibilnú odpoveď“ na túto situáciu, dodal.



Jeden bod však zostal nevyriešený. A to, či bude nový návrh daňovej úľavy pri práci z domu zahrnutý do odpočtu 1000 eur z daňového základu, ktoré si každý nemecký zamestnanec uplatňuje v súvislosti výdavkami spojenými s prácou, ako sú doprava a pracovné oblečenie, alebo či sa k nemu pripočíta.



Odborníci v tejto súvislosti predpovedajú tiež, že tohtoročný masívny posun k práci z domu pravdepodobne povedie k zmenám na pracoviskách aj po pandémii.



Nemecký minister práce Hubertus Heil už uviedol, že chce, aby mali zamestnanci právo v budúcnosti príležitostne požadovať prácu z domu, hoci ustúpil od pôvodného návrhu zaručiť im najmenej 24 dní domácej práce ročne.



Minulý týždeň najväčšia nemecká banka Deutsche Bank naznačila, že zvažuje, že umožní zamestnancom natrvalo pracovať z domu dva dni v týždni.