Nemecká vláda plánuje investovať rekordnú sumu do obrany

Berlín 23. júna (TASR) - Nová nemecká vláda plánuje investovať do obrany a infraštruktúry rekordný objem financií. Poukazuje na to návrh štátneho rozpočtu, o ktorom informovala agentúra DPA.



Podľa plánov ministra financií Larsa Klingbeila by si vláda mala do konca roka 2026 požičať viac než 170 miliárd eur. Tento rok by to malo byť 81,8 miliardy a v roku 2026 ďalších 89,3 miliardy eur.



Tohtoročná plánovaná suma tak viac než dvojnásobne presahuje objem financií, ktorý si Nemecko požičalo v minulom roku. Vtedy to bolo 33,3 miliardy eur.



Návrh rozpočtu na rok 2025 a prvotné finančné plány na rok 2026 by vláda mala schváliť v utorok 24. júna. Výdavky vlády by sa tento rok mali zvýšiť zhruba o 6 % na 503 miliárd eur a v budúcom roku sa očakáva ich ďalšie zvýšenie na 519,5 miliardy eur.



Z toho výdavky na obranu by mali predstavovať 75 miliárd eur. To znamená 2,4 % hrubého domáceho produktu (HDP). Návrh rozpočtu okrem toho zahrnuje aj výrazné zvýšenie vládnych výdavkov na infraštruktúru. Tento rok plánuje vláda vydať na tento segment 115,7 miliardy eur a na budúci rok 123,6 miliardy eur.



Po utorkovom zasadnutí vlády poputuje návrh rozpočtu do parlamentu, kde by sa o ňom malo diskutovať začiatkom júla. S konečným schválením sa počíta v septembri. Plány na rok 2026 by vláda mala odhlasovať koncom júla a Bundestag by o nich mal rozhodnúť do konca roka.