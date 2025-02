Nemecká vláda plánuje predĺžiť kontrolu nad rafinériou

Berlín 13. februára (TASR) - Nemecká vláda plánuje opäť predĺžiť kontrolu nad ropnou rafinériou vo východonemeckom meste Schwedt, ktorej väčšinovým vlastníkom je ruská štátna ropná spoločnosť Rosnefť. Uviedlo to vo štvrtok ministerstvo hospodárstva. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Správcovstvo nad rafinériou PCK by inak vypršalo 10. marca, ale hovorkyňa ministerstva uviedla, že štát predĺži kontrolu nad rafinériou. "Zaistenie bezpečnosti dodávok zostáva hlavnou prioritou všetkých opatrení prijatých v súvislosti s Rosneft Deutschland," povedala.



Pre prísne sankcie, ktoré Európska únia (EÚ) uvalila na Rusko pre jeho inváziu na Ukrajinu, nemecká dcérska spoločnosť Rosnefti varovala, že možno nebude schopná prispieť k nemeckým dodávkam energie. "Poručníctvo je na to, aby sa vysporiadalo s týmto problémom," povedala hovorkyňa ministerstva.



Umiestnenie rafinérie, v ktorej má Rosnefť podiel vo výške 54 %, pod správu Spolkového úradu pre reguláciu sieťových odvetví Bundesnetzagentur (BNetzA) má však byť len dočasné s jasnou perspektívou ukončenia.



Podľa hovorkyne ministerstva hospodárstva ruská spoločnosť Rosnefť vierohodne preukázala, že aktívne prebieha predaj Rosneft Deutschland, ktorý by mal byť uzavretý do konca roka. Dodala však, že ak sa spoločnosti Rosnefť nepodarí dokončiť predaj včas, alebo ak ustúpi zo svojej doterajšej spolupráce, nemecká vláda si vyhradzuje právo využiť iné možnosti.



Rafinéria vo Schwedte dodáva ropné produkty pre hlavné mesto a veľkú časť severovýchodného Nemecka. Do konca roku 2022 vo veľkej miere spracovávala ruskú ropu.