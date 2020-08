Nemecká vláda plánuje revidovať odhad poklesu ekonomiky v roku 2020

Berlín 28. augusta (TASR) - Nemecká vláda plánuje revidovať svoju prognózu tohtoročného vývoja ekonomiky. Nový odhad by mal poukazovať na miernejší pokles, než stanovuje súčasná prognóza. Uviedol to v piatok pre agentúru Reuters zdroj z nemeckej vlády.



Podľa zdroja by nová prognóza mala počítať s tohtoročným poklesom nemeckej ekonomiky o menej než 6 %. Súčasná prognóza uvádza pokles o 6,3 %. Nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier by mal revidovaný výhľad oznámiť začiatkom budúceho týždňa.



Nemecká ekonomika klesla v 2. štvrťroku medzikvartálne o rekordných 9,7 %, keď prudko klesli spotrebiteľské výdavky, firemné investície aj export. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá najmä v apríli a čiastočne v máji prudko obmedzila ekonomické aktivity. Ostatné ekonomické údaje však signalizujú, že najväčšia ekonomika v Európe smeruje k výraznému zotaveniu.