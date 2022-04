Nemecká vláda plánuje výrazne zhoršiť odhad inflácie v tomto roku

Berlín 25. apríla (TASR) - Nemecká vláda pripravuje výrazné zhoršenie inflačnej prognózy na tento rok. Namiesto o vyše 3 % by spotrebiteľské ceny v Nemecku mali vzrásť o viac než 6 %. Dôvodom je vojna na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na vládny dokument.



Nemecká vláda by mala v stredu (27. 4.) zverejniť jarnú prognózu ekonomického vývoja, súčasťou ktorého bude aj odhad vývoja spotrebiteľských cien. Podľa Reuters Berlín oznámi, že tento rok očakáva infláciu na úrovni 6,1 %, zatiaľ čo v predchádzajúcej prognóze z januára počítala vláda s tohtoročným rastom spotrebiteľských cien o 3,3 %. V budúcom roku by sa miera inflácie mala zmierniť na 2,8 %.



V marci sa inflácia v Nemecku zrýchlila na najvyššiu úroveň za viac než 40 rokov. Dôvodom sú rastúce ceny ropy a plynu, pričom tempo ich rastu ešte posilnila vojna na Ukrajine. Údaje o inflácii za mesiac apríl zverejnia v Nemecku vo štvrtok.



V rámci jarnej prognózy by nemecká vláda mala zároveň zverejniť očakávaný vývoj spotrebiteľských výdavkov. Nový odhad by mal byť podľa Reuters optimistickejší než pred tromi mesiacmi. Zatiaľ čo v januári očakávala vláda rast spotrebiteľských výdavkov v tomto roku o 9,1 %, nová prognóza počíta s rastom o 9,7 %. Na budúci rok odhaduje Berlín výrazné spomalenie rastu na 4,8 %.



Už koncom minulého týždňa zdroj z nemeckej vlády pre Reuters uviedol, že Berlín by mal v stredu tento týždeň oznámiť výrazne horší odhad tohtoročného rastu ekonomiky. V januári vláda počítala s rastom o 3,6 %, nová prognóza by však mala stanoviť rast na úrovni 2,2 %. V budúcom roku by sa tempo rastu malo mierne zrýchliť na 2,5 %.