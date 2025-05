Nemecká vláda plánuje zdaniť veľké internetové spoločnosti

Berlín 29. mája (TASR) - Nemecká vláda plánuje zaviesť tzv. digitálnu daň, ktorá by sa týkala veľkých internetových spoločností, ako sú Google a Meta. Pracuje sa na príslušnom návrhu zákona, uviedol minister kultúry Wolfram Weimer v rozhovore, ktorý zverejnil v stredu týždenník Stern. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



„Nejde len o reklamy Google. Vo všeobecnosti ide o prevádzkovateľov platforiem s miliardovými obratmi. Sadzbu odvodu vo výške 10 % považujeme za miernu a legitímnu,“ povedal minister. Podrobnosti o plánoch, ako napríklad výšku očakávaných príjmov a spôsob ich využitia, neposkytol. Povedal len, že Nemecko sa stáva „alarmujúco závislým“ od technologickej infraštruktúry USA a „niečo sa musí zmeniť“. Veľké online platformy sa podľa neho šikovne vyhýbajú plateniu daní a ich monopolné štruktúry ohrozujú rozmanitosť médií.



„Pripravujeme návrh zákona, ako to vyžaduje koaličná dohoda. Ten sa teraz prediskutuje so zainteresovanými stranami a predovšetkým sa preskúma v parlamente. Zároveň sa usilujem o dialóg s prevádzkovateľmi platforiem na najvyššej úrovni s cieľom preskúmať alternatívne riešenia,“ priblížil nemecký minister kultúry.