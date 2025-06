Nemecká vláda plánuje zníženie daní na podporu ekonomiky

Berlín 2. júna (TASR) - Nová nemecká vláda plánuje zníženie daní, aby pomohla naštartovať hospodársky rast. Uviedol to v pondelok hovorca ministerstva financií Maximilian Kall a dodal, že kabinet by chcel už čoskoro prijať potrebné opatrenia. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Kall novinárom povedal, že vláda zvažuje nové daňové úľavy na výskum, investície a výrobu elektromobilov, ako aj zníženie dane z príjmu právnických osôb o jedno percento ročne počas piatich rokov od roku 2028. Cieľom je podporiť ekonomiku, stimulovať rast, zabezpečiť pracovné miesta, podporiť firmy a mobilizovať investície, spresnil.



Nemecká ekonomika sa snaží zotaviť z pretrvávajúceho poklesu. Najväčšie európske hospodárstvo zasiahli vysoké náklady na energie a prácu na domácom trhu, ako aj čoraz tvrdšia konkurencia z Číny a nové obchodné bariéry, ktoré zaviedol americký prezident Donald Trump.



Vláda v Berlíne oficiálne predpovedá na tento rok nulový rast hrubého domáceho produktu (HDP), ktorý sa v rokoch 2023 a 2024 mierne znížil.



Kall dodal, že kabinet zváži návrhy týchto opatrení v stredu (4. 6.). Momentálne prebiehajú „intenzívne diskusie“ s cieľom dosiahnuť ich schválenie parlamentom pred letnou prestávkou, povedal.



V sobotu (31. 5.) hospodárske noviny Handelsblatt informovali, že vláda odhadla náklady na tieto opatrenia na 17 miliárd eur ročne do roku 2029.



Robin Winkler, hlavný ekonóm Deutsche Bank, uviedol, že plán poskytne „vítaný krátkodobý stimul pre výrobný sektor, ale jeho vplyv na uľahčenie širšej štrukturálnej transformácie nemeckej ekonomiky bude pravdepodobne obmedzený“.



Nová nemecká vláda pod vedením konzervatívneho kancelára Friedricha Merza plánuje tiež minúť 500 miliárd eur v priebehu nasledujúcich 12 rokov na modernizáciu nemeckej infraštruktúry a poskytnúť ekonomike ďalšiu podporu.



Niektorí ekonómovia však upozornili, že balík jednorazových výdavkov nemusí sám osebe podporiť dlhodobý hospodársky rast. Podľa nich sú potrebné aj reformy a peniaze by sa mali míňať rozumne.