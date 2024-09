Nemecká vláda plánuje zníženie svojho podielu v Commerzbank

Frankfurt nad Mohanom 4. septembra (TASR) - Nemecká vláda plánuje zredukovať svoj podiel v nemeckej banke Commerzbank. Banka totiž po záchrane v období finančnej krízy prešla procesom reštrukturalizácie a v posledných rokoch sa stabilizovala. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



"Ekonomická situácia banky sa od roku 2021 postupne zlepšuje. Vláda reaguje na tento pozitívny vývoj redukciou svojho podielu," povedala Eva Grunwaldová, šéfka Spolkovej finančnej agentúry.



Commerzbank sa počas finančnej krízy dostala na pokraj bankrotu. Pred úplným krachom ju zachránila vláda, ktorá v rokoch 2008 a 2009 poskytla banke vysokú finančnú pomoc výmenou za podiel v inštitúcii.



Vládny podiel v Commerzbank predstavuje momentálne 16,5 % v hodnote približne 2,6 miliardy eur. Ten chce vláda teraz znížiť, v akom rozsahu, ani kedy by k predaju akcií malo prísť, však zatiaľ nezverejnila. Ako povedala hovorkyňa Spolkovej finančnej agentúry, samotná procedúra, objem aj načasovanie predaja akcií ešte neboli stanovené.



Od finančnej krízy a záchrany banky prostredníctvom finančnej pomoci od štátu podstúpila Commerzbank rozsiahlu reštrukturalizáciu. Jej súčasťou bolo zoštíhlenie banky, zníženie počtu pobočiek aj pracovných miest. Výsledkom je, že v roku 2023 zaznamenala banka najvyšší zisk za 15 rokov, k čomu však okrem reštrukturalizácie prispeli aj vysoké úrokové sadzby.



Plány vlády znížiť podiel v banke vedenie inštitúcie privítalo. Finančná riaditeľka Commerzbank Bettina Orloppová v stredu uviedla, že je to signál návratu biznisu do normálu. Potvrdila, že redukcia nebude jednorazová a zástupca vlády si udrží miesto v dozornej rade banky.