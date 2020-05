Nemecká vláda počíta s tým, že v lete bude možné dovolenkovať v Európe

Berlín 17. mája (TASR) - Nemecká vláda predpokladá, že v mnohých častiach Európy bude toto leto aj napriek pandémii nového koronavírusu možné dovolenkovať.



"Existuje veľká šanca, že nebudeme musieť stráviť dovolenku len doma, ale zrejme bude možná aj v zahraničí," povedal splnomocnenec spolkovej vlády pre cestovný ruch Thomas Bareiss v rozhovore pre Stuttgarter Zeitung a Stuttgarter Nachrichten. Cieľom je, aby všetky európske krajiny mohli prijímať dovolenkárov, pokiaľ to dovolí vývoj epidémie a použijú sa spoľahlivé ochranné a hygienické opatrenia.



Bareiss zdôraznil, že je potrebné zabezpečiť, aby sa dovolenkové destinácie neotvorili príliš skoro. Predovšetkým v južných európskych regiónoch, ktoré sú vysoko závislé od turizmu, je tlak na otvorenie hotelov, penziónov, reštaurácií a ďalších zariadení veľký. Je však presvedčený, že po 14. júni bude celosvetové varovanie pred cestovaním minulosťou. Dodal, že postupne by sa malo dať cestovať aj mimo Európy. Podmienky na to však musia vytvoriť aerolínie. "Nepomôže, ak sa budú dodržiavať rozstupy na pláži, ale predtým ľudia nechránene sedeli natlačení na sebe v lietadle."