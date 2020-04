Nemecká vláda počíta v tomto roku s poklesom HDP o 6,3 %

Berlín 29. apríla (TASR) - Spolková vláda očakáva, že v dôsledku koronakrízy sa nemecká ekonomika dostane do hlbokej recesie. Vo svojej jarnej prognóze počíta v tomto roku s poklesom hrubého domáceho produktu (HDP) o 6,3 %, uviedla agentúra DPA s odvolaním sa na vládne zdroje.



To znamená, že najväčšiu európsku ekonomiku zrejme čaká v tomto roku výraznejšia kontrakcia než počas finančnej krízy pred desiatimi rokmi. Na úroveň spred pandémie by sa nemecká ekonomika mala dostať až v roku 2022. Aktuálnu prognózu spolkovej vlády oficiálne predstaví minister hospodárstva Peter Altmaier v Berlíne v stredu o 14.00 h SELČ.



Jarná prognóza je dôležitá aj preto, že v máji sa na jej základe vypočítava odhad daňových príjmov. Už teraz je jasné, že pre koronakrízu rozpočtové príjmy klesnú. Minister financií Olaf Scholz plánuje v rámci boja proti kríze nové pôžičky vo výške 156 miliárd eur.