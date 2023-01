Nemecká vláda počíta v tomto roku s nárastom domácej ekonomiky o 0,2 %

Berlín 25. januára (TASR) - Nemecká vláda zlepšila prognózu vývoja domácej ekonomiky a v tomto roku očakáva miernu expanziu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Hrubý domáci produkt (HDP) by sa mal tento rok zvýšiť o 0,2 %, uvádza spolková vláda vo svojej výročnej ekonomickej správe, ktorú v stredu predstaví minister hospodárstva Robert Habeck. Vláda ešte na jeseň počítala v tomto roku s poklesom ekonomiky o 0,4 %.



Podľa aktuálnej prognózy by spomalenie ekonomickej dynamiky na prelome rokov 2022/23 malo byť kratšie a miernejšie, ako sa očakávalo ešte na jeseň. Prispeli by k tomu rozsiahle vládne stabilizačné opatrenia na pomoc domácnostiam a firmám.



Správa však varuje pred pretrvávajúcimi vysokými rizikami, medzi ktoré patrí ruská agresívna vojna proti Ukrajine a jej hospodárske následky, slabosť globálnej ekonomiky a naďalej vysoké ceny energií a a vysoká inflácia.



Jedným z najviditeľnejších ekonomických následkov ruskej agresívnej vojny proti Ukrajine bol drastický nárast cien energií a potravín. V minulom roku dosiahla priemerná inflácia 7,9 %. Spolková vláda očakáva, že inflácia zostane zvýšená aj v tomto roku, hoci v priebehu roka by sa mala postupne spomaľovať. Podľa aktuálnej predpovede dosiahne tento rok 6,0 %.