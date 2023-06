Nemecká vláda podporí rozvoj nabíjacej siete pre elektromobily

Berlín 29. júna (TASR) - Nemecká vláda vloží nové finančné prostriedky do rozvoja nabíjacej siete pre elektrické autá. Cieľom je zatraktívniť elektromobilitu pre domácnosti, ako aj pre firmy, uviedol vo štvrtok spolkový minister dopravy Volker Wissing. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Pripravujú sa ponuky na podporu súkromných domácností pri budovaní nabíjacích staníc s vlastným zdrojom energie a na podporu spoločností pri zriaďovaní rýchlonabíjacej infraštruktúry, uviedol Wissing na konferencii o nabíjacej infraštruktúre v Berlíne.



Vďaka dotáciám v celkovej výške 500 miliónov eur majú súkromné obytné budovy získať nabíjaciu infraštruktúru, teda nabíjacie stanice, fotovoltické systémy a úložné jednotky. Žiadatelia o príspevok musia preukázať, že vlastnia, respektíve majú objednané elektrické auto, vysvetlil minister. Program by mal začať fungovať na jeseň.



Ďalších celkovo 400 miliónov eur má podporiť výstavbu rýchlonabíjacích staníc a pripojenie komerčných elektrických vozidiel k sieti. Ide napríklad o taxislužby, požičovne áut a doručovateľské služby, ako aj o menšie subjekty, napríklad remeselnícke podniky alebo opatrovateľské služby. So štartom tohto programu sa počíta už počas leta, uviedol Wissing.