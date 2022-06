Nemecká vláda poskytne finančnú pomoc firme Gazprom Germania

Berlín 14. júna (TASR) - Nemecká vláda napumpuje do Gazprom Germania miliardy eur. Finančná pomoc má zabrániť, aby firma skrachovala, rovnako ako zabezpečiť dodávky plynu.



Podľa spolkovej vlády ide o sumu vo výške 9 miliárd eur až 10 miliárd eur. Finančná pomoc by mala byť poskytnutá prostredníctvom štátnej rozvojovej banky KfW.



Spoločnosť Gazprom Germania hrá dôležitú úlohu v rámci dodávok plynu v Nemecku, uviedla spolková vláda. Firma sa dostala do problémov pre sankcie z ruskej strany. Poskytnutím úveru sa má zabrániť, aby sa dostala do platobnej neschopnosti. "Týmto postupom si spolková vláda zachová vplyv v tejto časti kritickej energetickej infraštruktúry a zabráni ohrozeniu energetickej bezpečnosti."



Vláda a spolkový úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bundesnetzagentur (BNetzA) prevzali na začiatku apríla kontrolu nad nemeckou dcérou ruského koncernu Gazprom. BNetzA sa stala správcom firmy. Rusko však v polovici mája uvalilo sankcie na Gazprom Germania a takmer všetky jej divízie, čím spôsobilo, že firma sa dostala do finančných problémov.



Výpadok dodávok plynu z dôvodu ruských sankcií, ktorý donútil firmu k tomu, že si musela pri aktuálne vysokých cenách zaobstarať dodávky inde, tak výrazne zhoršil finančnú situáciu Gazprom Germania, že spolková vláda musí firme zabezpečiť likviditu prostredníctvom úveru od KfW. Firma by sa inak dostala do platobnej neschopnosti, čo by malo negatívny vplyv na trh.