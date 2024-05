Nemecká vláda pracuje na akčnom pláne pre ekologickú lodnú dopravu

Berlín 28. mája (TASR) - Nemecká vláda chce do jari budúceho roka vypracovať národný akčný plán pre lodnú dopravu šetrnú ku klíme. Dosiahnutie klimatickej neutrality je obrovská výzva a zároveň veľká príležitosť pre hospodárstvo, vyhlásil v utorok minister dopravy Volker Wissing. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Chceme posilniť konkurencieschopnosť námorného priemyslu a ukázať, že ochrana klímy a priemysel, transformácia a konkurencieschopnosť idú ruka v ruke," uviedol minister hospodárstva Robert Habeck. Na príprave stratégie sa podieľajú zástupcovia lodného priemyslu, námorného sektora, dodávateľov energie a priemyselných a environmentálnych organizácií. Wissing poukázal na cieľ nemeckej vlády, podľa ktorého by Nemecko malo do roku 2045 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. V oblasti lodnej dopravy sa programové vyhlásenie úradujúcej vlády v Berlíne zameriava na rozvoj alternatívnych pohonov a energetických systémov.



Približne 90 % celosvetového obchodu s tovarom sa uskutočňuje prostredníctvom lodí. Obrovské kontajnerové lode sú poháňané najmä ťažkým vykurovacím olejom alebo lodnou naftou a niektoré aj skvapalneným zemným plynom LNG, čo sú všetko fosílne palivá, z ktorých sa pri používaní uvoľňuje oxid uhličitý (CO2). Medzinárodná lodná doprava sa podľa odhadov OSN na celosvetových emisiách CO2 podieľa približne tromi percentami.