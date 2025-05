Nemecká vláda predloží balík stimulov pre firmy do polovice júla

Berlín 19. mája (TASR) - Nemecká vláda očakáva, že do polovice júla predloží balík opatrení na podporu podnikania. Uviedla to v pondelok ministerka hospodárstva Katherina Reicheová. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Opatrenia majú zahŕňať nižšie ceny elektriny a návrhy na reformy trhu práce, povedala ministerka na Východonemeckom ekonomickom fóre v Bad Saarow. „Ďalšie body budú nasledovať do konca roka,“ dodala.



Nová nemecká vláda pod vedením konzervatívcov, ktorá sa ujala úradu pred necelými dvoma týždňami, chce poskytnúť impulz na stimuláciu hospodárskeho rastu, vyhlásila. Nemecká ekonomika, najväčšia v Európe, v uplynulých dvoch rokoch klesla a podľa expertov ju v roku 2025 čaká ďalšie ťažké obdobie.



Reicheová okrem štrukturálnych zmien na trhu práce označila tiež za prioritu novej administratívy reformu dane z príjmov právnických osôb. Vláda sa najskôr sústredí na tzv. podporu investícií a výrazné zlepšenie možnosti odpisov, potom v druhej polovici legislatívneho obdobia prejde k reforme dane z príjmov právnických osôb.



Reicheová verí, že realizácia ekonomických opatrení zakotvených v koaličnej dohode povedie k obratu v ekonomike. Zopakovala tiež svoju výzvu na rozšírenie „zabezpečenej kapacity“ v energetike využívaním plynu, pričom podľa nej „nemusí ísť len o plynové elektrárne“.



Reicheová skonštatovala, že východné Nemecko v predchádzajúcich rokoch rástlo rýchlejšie ako západné časti krajiny. Zdôraznila pritom, že 35 rokov od znovuzjednotenia je východné Nemecko atraktívne pre investorov a má nižšiu nezamestnanosť ako niektoré iné regióny.