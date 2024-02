Nemecká vláda pripravuje program zachytávania a uskladňovania CO2

Berlín 26. februára (TASR) - Nemecký minister hospodárstva a klímy Robert Habeck podporil program ukladania zachytených emisií oxidu uhličitého (CO2) pod zem, predbežne v prímorských oblastiach krajiny. Technológia je bezpečná a možno ju nasadiť v odvetviach, v ktorých je v súčasnosti ťažké až nemožné dosiahnuť klimatickú neutralitu, ako je napríklad cementárenský priemysel, uviedol minister v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Zachytávanie, preprava a uskladňovania uhlíka (Carbon Capture and Storage, CCS) je proces, pri ktorom sa emisie CO2, napríklad z priemyselnej výroby, zachytávajú a ukladajú v podzemných priestoroch. Technológia je nákladná a kontroverzná. Niektoré environmentálne organizácie varovali, že ak bude možné zachytávať CO2, bude sa zároveň vynakladať menej úsilia na to, aby sa emisiám predišlo.



"Naše úsilie sa vždy zameriava na to, aby sme v prvom rade zabránili vzniku emisií," povedal Habeck. Financovanie z verejných zdrojov by sa malo podľa neho zamerať na emisie, ktorým je ťažké alebo nemožné zabrániť. Habeck dodal, že na úrovni vlády už existuje základná dohoda o stratégii skladovania, na základe ktorej sa zatiaľ nepočíta s uskladňovaním CO2 na pevnine.