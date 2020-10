Nemecká vláda reviduje svoju prognózu poklesu HDP v tomto roku

Berlín 26. októbra (TASR) - Nemecká vláda reviduje svoju prognózu vývoja hrubého domáceho produktu (HDP) v súčasnom roku 2020 smerom nahor pri aktualizácii odhadov tento týždeň. Uviedol to v pondelok zdroj oboznámený so záležitosťou, ktorý nechcel byť menovaný.



Podľa zdroja vláda v Berlíne najnovšie očakáva, že sa HDP v roku 2020 zníži o 5,5 % namiesto o 5,8 % pri predchádzajúcom odhade. To by znamenalo, že recesia vyvolaná pandémiou nového koronavírusu bude miernejšia ako strata produkcie spôsobená globálnou finančnou krízou v roku 2009, keď HDP Nemecka klesol o rekordných 5,7 %.



Nemecká ekonomika sa v 2. štvrťroku, počas prvej vlny pandémie, prepadla o 9,7 %, keďže celoštátne blokády viedli k zatvoreniu mnohých firiem a k poklesu výdavkov domácností, firemných investícií aj obchodu.



Následné uvoľnenie opatrení spolu s bezprecedentnou škálou záchranných a stimulačných balíkov prinieslo v 3. štvrťroku výrazné oživenie nemeckej ekonomiky.



Ale prudký nárast nových prípadov koronavírusu opäť oživil obavy zo spomalenia hospodárskej aktivity. Dôvera nemeckých podnikateľov v dôsledku toho v októbri klesla, prvýkrát za šesť mesiacov, oznámil inštitút Ifo. Zdroj uviedol tiež, že prognózu na rok 2021 sa vláda v súčasnosti meniť nechystá. Aj naďalej tak počíta s rastom ekonomiky o 4,4 % v roku 2021.



Ministerstvo hospodárstva odmietlo túto správu komentovať. Uviedlo len, že šéf rezortu Peter Altmaier predstaví aktualizovanú predpoveď v stredu 28. októbra.