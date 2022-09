Nemecká vláda rokuje o pomoci regionálnym poskytovateľom energií

Berlín 22. septembra (TASR) - Nemecká vláda začala rokovania o poskytnutí urgentnej pomoci regionálnym poskytovateľom energií, ktorí majú problém zvládať prudko rastúce ceny plynu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ingbert Liebing, šéf nemeckého združenia energetických služieb VKU, povedal, že podpora by mohla dosiahnuť desiatky miliárd eur. Táto pomoc by sa tak pridala k už zhruba 30 miliardám eur, ktoré bude nemeckú vládu stáť záchrana najväčšieho dovozcu ruského plynu Uniper.



"Hovoríme o pomoci v desiatkach miliárd eur," povedal Liebing. "A či je to 20, 30 alebo 50 miliárd, je pre mňa druhoradé. Najdôležitejšie je, že spolková vláda si uvedomuje nevyhnutnosť riešenia situácie," dodal.



Rokovania medzi vládou a spolkovými krajinami sú momentálne na začiatku a k žiadnej rámcovej dohode zatiaľ nedošlo. Liebing, ktorý už skôr varoval pred rizikom pádu viacerých podnikov v komunálnej oblasti do platobnej neschopnosti, však uviedol, že rokovania zahrnovali opatrenia, ktoré by mali ochrániť tieto podniky pred "akútnymi ťažkosťami".



Nemecko má viac než 900 podnikov známych ako Stadtwerke, ktoré sa podieľajú na distribúcii zhruba dvoch tretín z celkového objemu plynu, a mnohé z nich okrem toho zabezpečujú dodávky vody, tepla, verejnú dopravu či likvidáciu odpadu. "Musíme podporiť likviditu týchto podnikov, ktoré v súčasnosti musia nakupovať plyn za 10-násobok bežných cien," povedal Liebing pre Reuters s tým, že zhruba desatina ich zákazníkov nedokáže podľa neho takéto zvýšené náklady na energie zaplatiť. "To predstavuje obrovský problém," dodal Liebing. Podľa expertov by riešením bola kombinácia vládnych garancií, úverov alebo grantov.