Nemecká vláda sa dohodla na zavedení platobných kariet pre utečencov

Berlín 6. apríla (TASR) - Nemecká vláda sa v piatok (5. 4.) dohodla na pravidlách, ktoré umožnia zaviesť systém osobitných platobných kariet pre utečencov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Prostredníctvom platobných kariet by žiadatelia mohli dostávať vecné dávky namiesto peňažných. Podľa vlády sú tiež vhodným prostriedkom, ktorý by zabránil napríklad platbám v hotovosti v prospech nelegálnych prevádzačov. Návrh ďalej predpokladá, že orgány zodpovedajúce za poskytovanie dávok budú môcť samy rozhodnúť, koľko hotovosti si môžu držitelia kariet v určitom období vybrať. Zohľadniť sa pritom majú individuálne potreby a situácia na mieste.



Nariadenie tiež umožňuje orgánom zodpovedným za poskytovanie dávok, aby pri jeho uplatňovaní zohľadnili okolnosti, pre ktoré sa použitie platobnej karty v jednotlivých prípadoch javí ako nevhodné, uvádza sa ďalej v návrhu. Zatiaľ nie je jasné, kedy by mohol návrh zákona schváliť nemecký parlament, pričom menšia vládna strana Zelení požaduje, aby sa dopredu vyjasnili niektoré praktické otázky.