Nemecká vláda schválila dočasné zníženie DPH na 16 %

Berlín 12. júna (TASR) - Nemecká vláda schválila v piatok dočasné zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH). Ako uviedla, je to súčasť opatrení na posilnenie spotreby, a tým aj celkovej ekonomiky. Uviedol to pre agentúru Reuters vládny zdroj.



Daň z pridanej hodnoty sa znižuje z 19 % na 16 %, pričom znížená DPH bude platiť na všetky tovary, a to od 1. júla do konca decembra. Odhaduje sa, že opatrenie na podporu ekonomiky zasiahnutej pandémiou nového koronavírusu bude stáť približne 20 miliárd eur.



Na mimoriadnom piatkovom zasadnutí vláda schválila aj príspevok pre rodičov na každé dieťa vo výške 300 eur. Obidve opatrenia sú súčasťou rozsiahleho balíka na zotavenie nemeckej ekonomiky po koronakríze v celkovej hodnote 130 miliárd eur, ktorý vláda oznámila minulý týždeň. Ako vtedy povedal minister hospodárstva Peter Altmaier, je to najväčší balík na podporu ekonomiky od roku 1949.