Nemecká vláda schválila doplnkový rozpočet na rok 2023

Berlín 27. novembra (TASR) - Nemecká vláda v pondelok predložila návrh dodatočného rozpočtu na rok 2023, čím podnikla prvý krok k opätovnému pozastaveniu tzv. dlhovej brzdy. Dolná komora parlamentu (Bundestag) by mala upravený rozpočet schváliť ešte pred Vianocami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Návrhom dodatočného rozpočtu vláda vyvodzuje dôsledky z rozhodnutia Spolkového ústavného súdu, vysvetlil minister financií Christian Lindner. Vládny kabinet v Berlíne chce zabezpečiť ústavnoprávnu ochranu úverov, ktoré už použila na zastropovanie cien energií a na pomoc pri zmierňovaní následkov tohtoročných povodní. Celkovo ide približne o 45 miliárd eur.



Nemecký Spolkový ústavný súd tento mesiac rozhodol, že vláda nemôže presmerovať nevyužitých 60 miliárd eur určených na podporu ekonomiky v čase pandémie nového koronavírusu do fondu na boj proti klimatickej zmene. Novelizácia rozpočtu znamená, že rezerva v tzv. klimatickom fonde sa o predmetnú sumu zníži a vláda doňho vo forme pôžičiek spätne vloží 43,2 miliardy eur.



"Ide o nápravu porušenia zákona, ku ktorému by došlo, keby sme teraz nič neurobili," uviedlo ministerstvo financií.