Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 8. október 2025Meniny má Brigita
< sekcia Ekonomika

Nemecká vláda schválila legislatívu o ukladaní CO2 na morskom dne

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Technológia CCS môže prispieť k ochrane klímy, nie je ale všeliekom, uviedol minister životného prostredia Carsten Schneider.

Autor TASR
Berlín 8. októbra (TASR) - Nemecko dalo „zelenú“ ukladaniu oxidu uhličitého (CO2) na dne oceánov. Vládny kabinet v Berlíne v stredu schválil dva návrhy zákonov, ktoré vytvárajú právny rámec pre používanie technológie zachytávania a ukladania uhlíka (Carbon Capture and Storage, CCS). To umožní zachytiť a trvalo uložiť na morskom dne CO2 produkovaný napríklad pri výrobe cementu alebo vápna. TASR o tom informuje na základe správy DPA.

Technológia CCS môže prispieť k ochrane klímy, nie je ale všeliekom, uviedol minister životného prostredia Carsten Schneider. Prioritou podľa neho zostáva brániť emisiám skleníkových plynov. Emisie CO2 zostanú v niektorých priemyselných odvetviach naďalej nevyhnutné a CCS môže byť podľa ministra riešením „za predpokladu, že sa budú uplatňovať najvyššie štandardy ochrany životného prostredia a bezpečnosti“.
.

Neprehliadnite

ZAPLETALOVÁ: Veľké zadosťučinenie, že mám bronz na krku

Týždenník: Voliči v Česku rozhodli

OTESTUJTE SA: Uhádnete slovenský hit podľa jednej vety z textu?

GLOSUJEME: Nočná mora s krídlami? Áno, je to lietadlo