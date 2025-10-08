< sekcia Ekonomika
Nemecká vláda schválila legislatívu o ukladaní CO2 na morskom dne
Technológia CCS môže prispieť k ochrane klímy, nie je ale všeliekom, uviedol minister životného prostredia Carsten Schneider.
Autor TASR
Berlín 8. októbra (TASR) - Nemecko dalo „zelenú“ ukladaniu oxidu uhličitého (CO2) na dne oceánov. Vládny kabinet v Berlíne v stredu schválil dva návrhy zákonov, ktoré vytvárajú právny rámec pre používanie technológie zachytávania a ukladania uhlíka (Carbon Capture and Storage, CCS). To umožní zachytiť a trvalo uložiť na morskom dne CO2 produkovaný napríklad pri výrobe cementu alebo vápna. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Technológia CCS môže prispieť k ochrane klímy, nie je ale všeliekom, uviedol minister životného prostredia Carsten Schneider. Prioritou podľa neho zostáva brániť emisiám skleníkových plynov. Emisie CO2 zostanú v niektorých priemyselných odvetviach naďalej nevyhnutné a CCS môže byť podľa ministra riešením „za predpokladu, že sa budú uplatňovať najvyššie štandardy ochrany životného prostredia a bezpečnosti“.
