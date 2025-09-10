Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nemecká vláda schválila návrh na zníženie DPH v gastronómii

Na snímke čašník nesie taniere s jedlom v reštaurácii. Foto: TASR – Milan Kapusta

Kabinet v Berlíne schválil návrh zákona ministra financií Larsa Klingbeila, ktorý predpokladá trvalé zníženie DPH na jedlá podávané v reštauráciách z 19 % na 7 %.

Autor TASR
Berlín 10. septembra (TASR) - Nemecká vláda v stredu schválila zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) pre reštaurácie, aby podporila podniky a spotrebiteľov, ktorí zápasia s infláciou, vysokými cenami energií a poklesom kúpnej sily. TASR o tom informuje na základe správy DPA.

Zníženie dane, ktoré ešte musí odsúhlasiť parlament, je súčasťou súboru návrhov dohodnutých v koaličnej zmluve medzi konzervatívnym blokom kancelára Friedricha Merza a Klingbeilovými sociálnymi demokratmi.

Koalícia sa ujala vlády začiatkom mája a ako jednu zo svojich hlavných priorít si stanovila oživenie chorľavej ekonomiky.

Počas pandémie nového koronavírusu bola DPH pre reštaurácie dočasne znížená na 7 % v rámci pomoci podnikom, ktoré čelili sérii lockdownov, ale po skončení pandémie sa táto sadzba v roku 2024 zvýšila späť na 19 %.
