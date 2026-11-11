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Nemecká vláda schválila návrh zákona o strategických rezervách plynu
Zásobníky zemného plynu v Nemecku sú v súčasnosti naplnené len približne na 59 %.
Autor TASR
Berlín 11. novembra (TASR) - Nemecká vláda v stredu schválila návrh zákona o strategických zásobách plynu. Cieľom je zabezpečiť dodávky v extrémnych situáciách, ako sú napríklad útoky na energetickú infraštruktúru. Financovanie zabezpečí odvod, ktorý budú platiť odberatelia plynu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Účelom rezerv nie je nahradiť trhové mechanizmy, uvádza sa v návrhu, ktorý predložila ministerka hospodárstva Katherina Reicheová. Od účastníkov trhu sa naďalej očakáva, že budú niesť plnú zodpovednosť za prípravu na zimné obdobie, ako aj za plnenie svojich záväzkov v oblasti dodávok a pokrývanie spotreby. Ministerstvo tiež uviedlo, že zvažuje sprísniť požiadavky pre dodávateľov plynu v súvislosti s ich povinnosťou zabezpečiť dostatočné dodávky pre svojich zákazníkov.
Zásobníky zemného plynu v Nemecku sú v súčasnosti naplnené len približne na 59 %. Znamená to, že krajina výrazne zaostáva za svojím cieľom, keďže priemerná úroveň naplnenia mala k 1. novembru dosiahnuť 70 %. Podľa vlády v Berlíne však nie je dôvod na obavy o zabezpečenie dodávok počas zimnej sezóny.
Účelom rezerv nie je nahradiť trhové mechanizmy, uvádza sa v návrhu, ktorý predložila ministerka hospodárstva Katherina Reicheová. Od účastníkov trhu sa naďalej očakáva, že budú niesť plnú zodpovednosť za prípravu na zimné obdobie, ako aj za plnenie svojich záväzkov v oblasti dodávok a pokrývanie spotreby. Ministerstvo tiež uviedlo, že zvažuje sprísniť požiadavky pre dodávateľov plynu v súvislosti s ich povinnosťou zabezpečiť dostatočné dodávky pre svojich zákazníkov.
Zásobníky zemného plynu v Nemecku sú v súčasnosti naplnené len približne na 59 %. Znamená to, že krajina výrazne zaostáva za svojím cieľom, keďže priemerná úroveň naplnenia mala k 1. novembru dosiahnuť 70 %. Podľa vlády v Berlíne však nie je dôvod na obavy o zabezpečenie dodávok počas zimnej sezóny.