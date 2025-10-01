< sekcia Ekonomika
Nemecká vláda schválila plán modernizácie verejnej správy
S realizáciou prvých projektov sa začne okamžite, uviedlo ministerstvo pre digitalizáciu a modernizáciu štátu.
Autor TASR
Berlín 1. októbra (TASR) - Nemecká vláda v stredu schválila plán modernizácie štátu a verejnej správy. S realizáciou prvých projektov sa začne okamžite, uviedlo ministerstvo pre digitalizáciu a modernizáciu štátu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Plán predpokladá zníženie nákladov na byrokraciu o 25 % alebo približne 16 miliárd eur. Počet zamestnancov centrálnej vlády má klesnúť o 8 %. Počíta sa aj s online centrom pre registráciu vozidiel, portálom na nahlasovanie byrokracie alebo so školeniami v oblasti využitia umelej inteligencie vo verejnej správe. „Táto agenda tvorí základ pre legislatívne obdobie - s konkrétnymi projektmi, ktoré sa teraz musia realizovať udržateľne a krok za krokom,“ uviedol minister pre digitalizáciu Karsten Wildberger.
